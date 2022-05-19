2022/05/19 | 16:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xN0bgVTTMb0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا سيحصل بعد قرار مقتدى الصدر بالإنسحاب إلى المعارضة!) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا سيحصل بعد قرار مقتدى الصدر بالإنسحاب إلى المعارضة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).