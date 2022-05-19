الرصافة: أكثر من 600 إصابة في الرأس جراء حوادث السير وإطلاق النار خلال العام الجاري

2022/05/19 | 16:37 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة الرصافة : الجملة العصبية تسجل ٦٢١ اصابة بالرأس جراء حوادث السير و ١٩ بطلق ناري خلال الثلث الأول من ٢٠٢٢ أعلن مدير عام دائرة صحة بغداد الرصافة الدكتور علاء كاظم المحمداوي عن استقبال مستشفى الجملة العصبية ٦٢١ اصابة بالرأس والحبل الشوكي جراء حوادث السير خلال الثلث الأول من ٢٠٢٢ من بين ٣٥٥٤ حالة طارئة […]

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