اللون الأحمر يخيم على أسواق الخليج

2022/05/19 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عززت الخسائر العنيفة التي طاردت أسواق الأسهم الأميركية من سيطرة اللون الأحمر في شاشات البورصات وأسواق المال العربية والخليجية.

وتراجع المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 2.3 في المئة، بما يعادل نحو 300 نقطة، ليهبط إلى مستوى 12424.58 نقطة.



وفي بداية الجلسة، تراجعت أسعار أسهم 178 شركة مدرجة، مقابل ارتفاع أسعار أسهم 11 شركة مدرجة، فيما استقرت أسعار أسهم 26 شركة عن مستوى الإغلاق السابق.

ويشهد المؤشر الرئيس للسوق السعودية تراجعاً متدرجاً منذ بداية الشهر الحالي لتتجاوز خسائره 1300 نقطة، وبنسبة انخفاض بلغت نحو عشرة في المئة.



وفي تداولات ،(اليوم الخميس 19 أيار)، تصدر سهم “أرامكو ” و”مصرف الراجحي” قائمة الأسهم المتراجعة، فيما تصدرت أسهم “صادرات” و”أنعام” قائمة الأسهم الصاعدة.

الخسائر تطال أسواق دبي وأبو ظبي والكويت وقطر ، ففي الإمارات، هبط مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 1.89 في المئة عند مستوى 3372.25 نقطة.



فيما تراجع مؤشر سوق أبو ظبي بنسبة 0.32 في المئة عند مستوى 9842.75 نقطة.

وفي بورصة الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة اثنين في المئة ما يعادل 177.5 نقطة عند مستوى 8645.2 نقطة.



وهبطت باقي مؤشرات البورصة بنسب تجاوزت واحداً في المئة.



وتراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.75 في المئة بما يعادل 97.72 نقطة عند مستوى 12918.04 نقطة.



فيما استقر مؤشر بورصة البحرين من دون تغيير عند مستوى 1963.11 نقطة.



بينما ارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.42 في المئة إلى مستوى 4173.75 نقطة.

يأتي ذلك بعدما أغلقت بورصة “” على هبوط حاد، الأربعاء، إذ هوت المؤشرات كلها بنسب اقتربت من خمسة في المئة، وخسرت “تارغت” نحو ربع القيمة السوقية لأسهمها، وهو ما يبرز القلق بشأن الاقتصاد الأميركي بعدما أصبحت شركات التجزئة أحدث ضحية لقفزات الأسعار.

وتضررت الأسواق المالية أخيراً من تزايد التضخم والحرب في أوكرانيا ومشاكل سلاسل التوريد وإغلاقات مرتبطة بالجائحة في الصين وتشديد السياسة النقدية من بنوك مركزية.



وهو ما يثير قلقاً حيال تباطؤ اقتصادي عالمي.

المصدر : اندبندنت

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