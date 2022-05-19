"القمح مقابل العقوبات".. روسيا تقايض العالم لفتح موانئ أوكرانيا

2022/05/19 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت موسكو، الخميس، إنه سيتعين إعادة النظر في العقوبات المفروضة على روسيا إذا استجابت لمناشدة الأمم المتحدة لفتح موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود، حتى يمكنها تصدير الحبوب، ومن بينها القمح، بحسب وكالة أنباء انترفاكس.

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