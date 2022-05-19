وزير التعليم يجتمع برؤساء المجالس العلمية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية

2022/05/19 | 16:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الامتحان التنافسي في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية، فيما عقد اجتماعاً برؤساء المجالس العلمية في المجلس.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، تابع الامتحان التنافسي للقبول في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية الامتحان التنافسي للعام الدراسي 2023/2022".وقال الوزير، لدى تجواله وتفقده أجواء الامتحان التنافسي، بحسب البيان، إن "المجلس العراقي يحمل خصوصية نوعية من حيث استقطاب الطلبة وتنوع التخصصات الموزعة على أساس المجالس العلمية المختصة".وأشاد، بالإجراءات التنظيمية المسؤولة عن بيئة الاختبار التنافسي التي تحتضن قرابة ألفين ومئة طبيب وطبيبة لأداء الامتحان التنافسي الذي يستمر الى غاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري للقبول في دراسة المجلس العراقي في الاختصاصات العامة والتخصصات الدقيقة والزمالات التخصصية".ولفت البيان، إلى أن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، عقد اجتماعا مع رؤساء المجالس العلمية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية واستمع الى عدد من الطروحات والآراء لتطوير المسارات العلمية في المجالات الطبية التي تخدم المجتمع".وأكد الوزير، "ضرورة تعزيز مساحات التكامل والمضي باتجاه نوعية القرارات والمخرجات ومراجعة وتحديث السياقات وتأمين المستقبل على وفق المؤشرات العالمية في دراسة الطب وتخصصاته المختلفة".

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