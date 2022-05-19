حنان الفتلاوي: محاولة الاستحواذ على القضاء سترتد على من يسعى لها

2022/05/19 | 16:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / قالت النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الخميس، أن محاولة الاستحواذ على القضاء سترتد على من يسعى لها.

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