2022/05/19 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوعز ممثل المرجعية الدينية العليا في

كربلاء، والمتولي الشرعي للعتبة

الحسينية المقدسة، الخميس، الجهات ذات

العلاقة بالعتبة المقدسة الى تهيئة

المتطلبات الخاصة بإنشاء مركز متطور

لرعاية وتأهيل شريحة الصم و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعدادهم أكثر من ربع مليون: ممثل المرجع السيستاني في كربلاء يوعز بإنشاء مركز متطور لتأهيل الصم والبكم (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعدادهم أكثر من ربع مليون: ممثل المرجع السيستاني في كربلاء يوعز بإنشاء مركز متطور لتأهيل الصم والبكم (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).