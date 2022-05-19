الصحة تحذر من مرض داء الكلب وتوجه دعوة للمحافظين

2022/05/19 | 16:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذرت وزارة الصحة، الخميس، من انتشار مرض داء الكلب مؤكدة تسجيل زيادة بإصاباتهِ، فيما دعت المحافظين الى القيام بحملات إبادة للكلاب السائبة.وقالت الوزارة في كتاب موجه الى المحافظات، اطلعت عليه /المعلومة/ إن “داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات الكلاب السائبة وكما هو معروف عن المرض أن نسبة الوفيات به قد […]

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