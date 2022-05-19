موعدها مفاجئ.. الإطار التنسيقي يعلن شهر تشكيل الحكومة إذا لم يحل البرلمان العراقي - عاجل

2022/05/19 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اكد القيادي في الاطار التنسيقي عصام الكريطي، اليوم الخميس، بان ولادة حكومة جديدة في العراق متوقع حدوثها قبل تموز المقبل.

وقال الكريطي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الانسداد السياسي حقيقة ملموسة في المشهد العراقي لكن التحرك حيال ايجاد حلول من خلال مبادرات لم تهدا للوصول الى انفراج يدفع الى وضع مسارات لتشكيل حكومة توافقية بين المكونات الرئيسية تاخذ بزمام الامور خاصة وان العراق يمر بازمات متعددة".

واضاف الكريطي، انه "متفاءل بان ولادة حكومة عراقية جديدة سيكون قبل تموز المقبل لكن حل مجلس النواب وارد اذا لم يحصل انفراج وهذه الخطوة لا ترغب بها كل القوى السياسية لاسباب متعددة ابرزها ان المشاركة ستكون محدودة جدا وهناك قوى ترى بانها سيعاقبها الجمهور الذي بان اكثر وعيا في اتجاها تصويب الامور في مساراتها".

واشار الى ان "حل مجلس النواب لا يحتاج الى قرارات من المحكمة الاتحادية لان هناك مسارات دستورية واضحة ومحددة لهذا الاطار لكن في الفترة الراهنة في ظل وجود حكومة تصريف الاعمال الكرة الان في ملعب مجلس النواب نفسه في دعم قرار الحل من خلال جمع الاصوات الداعمة لهذا القرار والذي نرى بانه لم يحصل في ظل عدم رغبة اغلب النواب للمضي في هذه الخطوة بسبب القلق من تداعياتها والانتظار لما تسفر عن التحركات بين القوى من اجل الوصول الى توافقات تنهي الانسداد السياسي".

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