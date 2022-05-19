أنشيلوتي يرفض المغامرة بنجم الريال قبل نهائي الأبطال

2022/05/19 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غاب المدافع النمساوي دافيد ألابا عن مران ريال مدريد الجماعي، اليوم الخميس، بسبب حمل عضلي زائد، مما يعني غيابه عن الملاعب حتى نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في 28 مايو/ايار الجاري.

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد يرغب في منح ألابا دقائق لعب خلال مباراة ريال بيتيس غدا الجمعة في ختام الدوري الإسباني الذي توج به الفريق الملكي مسبقا.

ويغيب اللاعب النمساوي عن الملاعب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي، عندما أصيب في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي.

وذكرت مصادر من النادي الملكي، أن الحمل العضلي الزائد الذي يعاني منه ألابا، ليس مرتبطا بالإصابة العضلية السابقة، لكنه يحول دون مشاركته أمام بيتيس، إلا أن الجهاز الفني يثق في إمكانية تعافي اللاعب النمساوي بحلول نهائي دوري الأبطال.

ومن المحتمل أن تكون مباراة ريال بيتيس غدا الأخيرة للبرازيلي مارسيلو والويلزي جاريث بيل بقميص الريال، حيث سيتسنى لهما وداع جماهير الريال من ملعب "سانتياجو برنابيو" الذي يستضيف اللقاء.

وشارك اللاعبان في بداية المران الجماعي اليوم ما ينذر باحتمالية تعافيهما ومشاركتهما لبضع دقائق أمام بيتيس.

وينتهي عقد مارسيلو في 30 يونيو/حزيران المقبل ولم يتلق عرضا بالتمديد من قبل النادي، أما بيل فلا يلعب مع الفريق منذ التاسع من أبريل/نيسان الماضي بسبب الام في الظهر.

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