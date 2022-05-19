2022/05/19 | 16:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

النائب المستقل باسم خشان يرد على النائب عن الكتلة الصدرية مها الدوري

يستحق هذا الشعب المظلوم، في ادنى الحدود، أن نكون صادقين معه، لا أن نرهبه "بالسعلوة" و "الطنطل" ومخلوقات خرافية لا وجود لها في غير حكايا العجائز، ولا يليق بأي منا أن يدعي إن الشعب سيتعرض الى مجاعة إذا لم يمر قانون الأمن الغذائي، لأن ذلك غير صحيح، وهذا ما سبق وبينته على عدد من الفضائيات وفي منشورات سابقة، وقد أكدت المحكمة الاتحادية ذلك.لست أدري لماذا تتعامل الكتلة الصدرية بانفعال واضطراب مع قرار المحكمة الاتحادية الغاء نص قانوني يتعارض مع الدستور، فإذا كان سبب ذلك هو حرص هذه الكتلة على أن توفر الغذاء وحاجات الناس الأساسية الاخرى، فأنا أطمئنهم إن كل ذلك يقع في حدود تصريف الاعمال اليومية.المن والسلوى ليس من تصريف الأمور اليومية ويخرج نزولها من صلاحيات الحكومة، لأنه من صلاحيات السماء. #نعمللمنوالسلوىلاللحصة_التموينية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان يتساءل في رد على الدوري: لماذا تتعامل الكتلة الصدرية بانفعال مع المحكمة الاتحادية؟) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان يتساءل في رد على الدوري: لماذا تتعامل الكتلة الصدرية بانفعال مع المحكمة الاتحادية؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).