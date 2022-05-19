التربية النيابية توجه طلباً للجنة المالية ورئاسة البرلمان بشأن المحاضرين المجانيين

2022/05/19 | 16:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في كتاب رسمي..لجنة التربية النيابية تطالب رئيس مجلس النواب والمالية النيابية بتثبيت المحاضرين المجانيين..أكد عضو لجنة التربية البرلمانية النائب محمود حسين القيسي أن لجنة التربية النيابية طالبت في اجتماعها اليوم رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي واللجنة المالية النيابية؛ بتخصيص درجات وظيفية للمحاضرين المجانيين؛ ضمن مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وذلك […]

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