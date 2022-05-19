الصحة: مئات الإصابات بالدماغ نتيجة حوادث السير

2022/05/19 | 16:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعض الحالات استوجبت تداخل جراحي لشدة الإصابة بالدماغ.

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