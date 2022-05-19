الجيش الإسرائيلي يحدد بندقية جندي قد تكون قتلت شيرين أبو عاقلة

2022/05/19 | 17:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول عسكري إن الجيش الإسرائيلي حدد بندقية جندي ربما تكون قد قتلت صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة، وفقا لما نقلت وكالة "أسوشييتد برس".

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