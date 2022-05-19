2022/05/19 | 17:10 - المصدر: ايرث نيوز

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ظهرت المقالة محكمة النزاهة تفتح ملف بيع “السكراب” في وزارة الصناعة أولاً على ايرث نيوز.

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