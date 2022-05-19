وزير الخارجية للسفير الأميركي: العراق يواجه خطراً يهدد الجميع

2022/05/19 | 17:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إستقبلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، ماثيو تولر سفير الولايات المتحدة الأميركيَّة بمُناسَبة انتهاء مهامِّ عمله الدبلوماسيَّة في بغداد، اليوم الخميس.وجرى خلال اللقاء، الذي نشرت الخارجية العراقية تفاصيله، “استعراض سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن خلال الفترة الماضيَّة”، فيما تطلع الوزير “لأن تشهد ارتقاءً نوعيّاً وبما يحقق مصالح الشعبين الصديقين”.وتمنى فؤاد حسين، […]

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