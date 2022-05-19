2022/05/19 | 17:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UJNgwqar_Mk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طالب الرماحي: القضاء العراقي يعاني من مصداقية قراراته الاخيرة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طالب الرماحي: القضاء العراقي يعاني من مصداقية قراراته الاخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).