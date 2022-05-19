تُعرض للمرة الأولى.. كاميرا ترصد لحظة استهداف صاروخ روسي فندقًا شاطئيًا في أوكرانيا

2022/05/19 | 17:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتحدث سارة سيدنر مراسلة CNN مع سيرجي ديميدوف، وهو رجل أوكراني يمتلك فندقًا على شاطئ البحر الأسود في مدينة أوديسا الساحلية حيث تعرضت لقصف صاروخي من قبل القوات الروسية.

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