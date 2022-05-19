خشان يهاجم “الثلاثي”: الحكومة التي تسعون لتشكيلها كشرت عن أنيابها وأبرزت مخالبها

2022/05/19 | 17:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / هاجم النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، التحالف الثلاثي، فيما أشار إلى أن الحكومة التي يسعى إلى تشكيلها التحالف كشرت عن أنيابها وأبرزت مخالبها.وقال خشان في بيان تلقته ايرث نيوز، “سأكون من الثلث الذي يعطل سن قانون المحكمة الاتحادية إذا كتب نصه ردا على قرارات صحيحة أصدرتها هذه المحكمة وفقا للدستور، […]

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