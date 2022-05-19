وزير التعليم يتابع الإمتحان التنافسي في المجلس العراقي للإختصاصات الطبية ويجتمع برؤساء المجالس العلمية

2022/05/19 | 17:24 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

تابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، الإمتحان التنافسي في المجلس العراقي للإختصاصات الطبية، فيما عقد اجتماعاً برؤساء المجالس العلمية في المجلس.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته “وكالة خبر برس” (واخ)، أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، تابع الإمتحان التنافسي للقبول في المجلس العراقي للإختصاصات الطبية الإمتحان التنافسي للعام الدراسي 2022 -2023”.

وقال الوزير، بحسب البيان، إن “المجلس العراقي يحمل خصوصية نوعية من حيث استقطاب الطلبة وتنوع التخصصات الموزعة على أساس المجالس العلمية المختصة”.

وأشاد بالإجراءات التنظيمية المسؤولة عن بيئة الاختبار التنافسي التي تحتضن قرابة ألفين ومئة طبيب وطبيبة لأداء الإمتحان التنافسي الذي يستمر لغاية الرابع والعشرين من الشهر الجاري، للقبول في دراسة المجلس العراقي في الاختصاصات العامة والتخصصات الدقيقة والزمالات التخصصية”.

ولفت البيان، إلى أن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، عقد اجتماعاً مع رؤساء المجالس العلمية في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية واستمع الى عدد من الطروحات والآراء لتطوير المسارات العلمية في المجالات الطبية التي تخدم المجتمع”.

وأكد الوزير، على ضرورة تعزيز مساحات التكامل والمضي باتجاه نوعية القرارات والمخرجات ومراجعة وتحديث السياقات وتأمين المستقبل على وفق المؤشرات العالمية في دراسة الطب وتخصصاته المختلفة.

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