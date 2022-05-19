تعليق من الخارجية البرلمانية بشأن الحوار الإيراني السعودي في بغداد

2022/05/19 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

علقت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، اليوم الخميس، حول الحوار الإيراني – السعودي، الذي جرى في العاصمة العراقية بغداد خلال الفترات الماضية.

وقال عضو اللجنة عامر الفائز، لـ(بغداد اليوم) ان "العراق نجح خلال الفترات الماضية بعقد جلسات حوار مباشرة بين مسؤولين من طهران والرياض ونجح في تقريب وجهات النظر بكثير من الملفات والحوارات حققت تقدم كبير في ظل مساعي العراق لتهدئة الأوضاع في المنطقة".

وبين الفائز، ان "استقرار الأوضاع في المنطقة يخدم استقرار العراق على مختلف الأصعدة، ولهذا العراق اخذ دور الوسيط في تقريب وجهات النظر بين ايران والسعودية، وهو مستمر بهذه الوساطات بعد تحقيق نجاح كبير فيها خلال الفترة الماضية".

هذا وكان النائب الإيراني جواد كريمي القدوسي، قد صرح في وقت سابق أنه من المقرر أن يلتقي وزير خارجية بلاده حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح القدوسي في حديثه لوكالة أنباء فارس الإيرانية يوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاقات أولية في محادثات تطبيع العلاقات بين طهران والرياض والتي بدأت في أبريل/ نيسان 2021.

وأضاف "في المستقبل القريب، سيعقد لقاء بين وزير خارجيتنا حسين عبد اللهيان ووزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان في العاصمة العراقية بغداد".

وتابع القدوسي "خلال اللقاء سيتم مناقشة القضايا الثنائية وفتح السفارات والقضايا الإقليمية لا سيما الأزمة اليمنية".

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