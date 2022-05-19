ادعموا السلة الغذائية وابعدوها عن مزايداتكم هكذا تحدث مواطنون.. فيديو

2022/05/19 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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قال مواطنون في منطقة الشورجة بالعاصمة العراقية بغداد انهم يطالبون بدعم السلة الغذائية من اجل استمرار استقرار الاسعار في الفترة القادمة. واضاف اخرون انهم يتطلعون لدعم الفقراء في البلاد عبر زيادة عدد السلات الغذائية وجعلها توزع كل شهر لان ذلك يسهم في مواجهة جشع التجار وارتفاع المواد المستمر في الاسواق العراقية والعالمية على حد سواء.في سياق متصل حذر عدد منهم عدم توفير المواد الغذائية للمواطنين في ظل استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا لما لذلك تأثير كبير على استقرار السوق فيما حذر نواب ومختصون من المجازفة بقوت المواطنين وجعله رهينة للمزايدات السياسية لان تبعات هذا الامر هو مجاعة مرتقبة وارتفاع كبير بالاسعار

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