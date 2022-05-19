مخاطبة برلمانية لجهتين بخصوص تثبيت المحاضرين بقانون الدعم الطارئ (وثائق)

2022/05/19 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداددعت لجنة التربية النيابية، اليوم الخميس، رئاسة البرلمان واللجنة المالية الى تثبيت المحاضرين المجانيين وتوفير درجات وظيفية لهم ضمن قانون الدعم الطارئ.

وقالت اللجنة في وثائق مشفوعة بتواقيع اللجنة وموجهه الى رئاسة البرلمان واللجنة المالية حصلت عليها (بغداد اليوم): "بالنظر إلى أهمية الوظيفة الإصلاحية للكوادر التربوية في المجتمع، والارتقاء بالجانب الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والعلمي للمعلمين؛ وبضمنهم المحاضرين، بما يخدم ويطوّر العملية التربوية في العراق تثبيتهم وتوفير الدرجات الوظيفية لهم ضمن قانون الدعم الطارئ".ادناه نص الوثائق:

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