2022/05/19 | 17:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استبعد مهاجم ميلان أوليفييه جيرو، الخميس، من التشكيلة الجديدة لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم الذي يقوده المدرب ديدييه ديشان قبل مبارياته المقبلة في دوري الأمم الأوروبية بينما عاد كريم بنزيما للتشكيلة بعد غيابه عن أخر مباراتين بسبب الإصابة.وفي غياب بنزيما هز جيرو مهاجم ميلان الإيطالي شباك الخصوم مرتين في مباراتين وديتين أمام […]

ظهرت المقالة غياب مهاجم ميلان..



تعرف على قائمة فرنسا لدوري الأمم الأوروبية أولاً على ايرث نيوز.

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