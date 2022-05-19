بسبب وجود أخطاء مطبعية … الاوقاف الأردنية تعمم على مديرياتها بسحب نسخ من القرآن الكريم

2022/05/19 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوعز أمين عام وزارة الاوقاف والشؤزن والمقدسات الاسلامية الأردنية ، (اليوم الخميس ) ، الدكتور عبدالله العقيل على جميع مديريات الاوقاف لجمع المصاحف الشريفة الصادرة عن 3 مؤسسات ، وهي “مطبعة دار العيسى – الشارقة” و ، “دار الفرقان ودار النهضة العلمية – دمشق” ، والعمل على اتلافها لورود اخطاء مطبعية فيها.

ووفق كتاب الأمين العام ، ورود خطأ مطبعي بكلمة في الآية 67 من سورة النساء ، والآية 1 من سورة الانفال ، وحذف صفحات من سورة الشعراء.

المصدر : جوردن ديلي

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