من 1.6 مليار إلى 2200 دولار.. رئيس أكبر بورصة عملات رقمية في العالم

2022/05/19 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تشانبينغ زاهو، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "باينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، مازحًا الثلاثاء، إنه أصبح "فقير مرة أخرى" بعد أن تحطمت استثمارات البورصة في العملة المشفرة "لونا" من 1.6 مليار دولار قبل شهر فقط إلى حوالي 2200 دولار هذا الأسبوع.

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