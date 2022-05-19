البنك المركزي وهيئة نزاهة كردستان يوقّعان اتفاق تعاون للحد من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

2022/05/19 | 17:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وقّع البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان، اتفاق تعاون للحد من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



وقال البنك المركزي في بيان تلقته “وكالة خبر برس” (واخ)، إنه “برعاية رئيس مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ البنك المركزي العراقي، وانطلاقًا من مهمات المكتب في مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، واستنادًا إلى قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وقّع المكتب بتاريخ 19/5/2022 اتفاق تعاون مع هيئة النزاهة في إقليم كردستان للعمل على تسهيل تبادل المعلومات مع المكتب بشأن العمليات المالية المشبوهة، والحدّ من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.

وأضاف، أن “الاتفاق يهدف للنهوض بواقع عراقي محمي من جرائم غسيل الأموال وملاحقة المطلوبين للسلطات العراقية، واسترداد أموال الفساد المهرّبة انسجاماً والدستور العراقي والتزامات العراق تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتطلب تضافر الجهود المحلية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة أساليبها المستجدة”.

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