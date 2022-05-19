خشان يرد على مها الدوري: الشعب لا يستحق السعلوة

2022/05/19 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يليق بأي منا أن يدعي إن الشعب سيتعرض الى مجاعة إذا لم يمر قانون الأمن الغذائي، لأن ذلك غير صحيح.

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