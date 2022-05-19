الأعرجي: سد الثغرات بين المركز والإقليم من شأنه تفويت الفرصة على الإرهابيين

2022/05/19 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الخميس، أن سد الثغرات بين المركز والإقليم من شأنه تفويت الفرصة على الإرهابيين.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم الخميس، مستشار وزارة داخلية إقليم كردستان، الدكتور سامي جلال".وجرت خلال اللقاء، وفقاً للبيان، مناقشة التنسيق والتفاهم بين المركز والإقليم حول تعزيز الأمن ومسك المناطق الرخوة، وملاحقة المجاميع الإرهابية.وأكد الأعرجي، أن "العمل الأمني المشترك بين المركز والإقليم، وسد الثغرات من شأنهما تفويت الفرصة على الإرهابيين"، مشيدا بالتعاون والتنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية وجهودها في حفظ أمن المواطن والبلد".

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