السيد الصدر يجمّد يقظان العيقوبي عاماً كاملاً

2022/05/19 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ قرر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تجميد يقظان اليعقوبي عن العمل لمدة عام كامل..يتبع

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