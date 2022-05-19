تاريخ وفلسفة الطب بين العلاج والرعاية - زهير الخويلدي

2022/05/19 | 18:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي الترجمة" الحد الأدنى الذي يمكن للمرء أن يطلبه من الفلسفة هو ترك الطب في سلام، وبهذا المعنى...



ليس على الفلسفة أن تفرض على الطب ميتافيزيقيا ولا أخلاقًا".«يوجد اليوم اهتمام متجدد لا يمكن إنكاره بين الفلاسفة بالطب، وتتضاعف الكتب والمؤتمرات والمشاريع البحثية حول مسألة العلاقة بين الطب والفلسفة.



قد يبدو أن هذا يبشر بالخير بقدر ما ألهم الطب ذات مرة تفكير فلاسفة مثل كانغيلام أو فوكو أو داجوجنيت.



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