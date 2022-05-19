كتلة الاتحاد الوطني تطالب بعزل محافظ كركوك وتوجه طلباً للكاظمي

2022/05/19 | 18:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطالب دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الموقر باتخاذ نفس الاجراءات التي تم اتخاذها مع محافظ صلاح الدين وعزله من منصبه على خلفية ملفات الفساد، مع راكان الجبوري محافظ كركوك وكالة لتورطه بالعديد من ملفات الفساد التي سبق وان قدمتها شخصيا الى القضاء.ولابد ان اؤكد هنا على عدم السماح للتأثيرات السلبية للاحزاب والاطراف على […]

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