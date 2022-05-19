ملك الأردن يقيد اتصالات وتحركات وإقامة أخيه الأمير حمزة

2022/05/19 | 18:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الديوان الملكي الأردني أنه صدرت الإرادة الملكية اليوم بالموافقة على توصية المجلس المشكل بموجب قانون الأسرة المالكة في الأردن، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته.ووجه الملك عبد الله الثاني رسالة للأسرة الأردنية الواحدة، قال فيها: “عندما تم كشف تفاصيل قضية “الفتنة” العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل […]

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