ميدو يهاجم مرتضى منصور.. ورئيس الزمالك يرد:

2022/05/19 | 18:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شَنَّ أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق هجوماً عنيفاً على المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة الزملكاوية ونجله أمير مرتضى المشرف العام على الفريق، بعد تصريحاتهما الأخيرة عن أسباب تراجع نتائج نادي الزمالك والمطالبة بتغيير

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