مصر تخفض معدل النمو المتوقع جراء الأزمات العالمية المتتالية.. وخبراء يعلقون

2022/05/19 | 18:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفضت الحكومة المصرية توقعات معدل النمو الاقتصادي من 6.4% إلى 5.5% خلال العام المالي المقبل 2022/2023، نتيجة تطورات الأزمات العالمية المتتالية، كما توقعت ارتفاع المستهدف لمعدل البطالة إلى 7.5-8%، والتضخم إلى 10%

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