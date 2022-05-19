السيطرة على حريق محطة الوقود في كركوك

2022/05/19 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكنجحت فرق الدفاع المدني، اليوم الخميس، بالسيطرة واخماد حادث حريق كبير اندلع ادخل محطة وقود لاهواز الاهلية في منطقة شارع كونيش في محافظه كركوك بمشاركة فرق اطفاء وزارة النفط .

وقال بيان للدفاع المدني تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني طوقت النيران التي اشتعلت في خمسة خزانات كبيرة تحمل المشتقات التغطية ومنعت توسع النيران وحدت من انسكاب المنتوج النفطي بعد تصدع الخزانات المحترقة".

واضاف، ان "الفرق انهت أعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بشروط السلامة والأمان".

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