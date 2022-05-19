طرح خارطة طريق لانقاذ ثاني اكبر مدن ديالى من العطش القاتل

2022/05/19 | 18:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

طرح النائب صلاح زيني التميمي، اليوم الخميس، خارطة طريق عاجلة لانقاذ ثاني اكبر مدن ديالى من العطش القاتل.

وقال التميمي في حديث لـ( بغداد اليوم) إن "بلدروز (30كم شرق بعقوبة) تعاني من شحة كبيرة في مياه الاسالة منذ ايام بسبب قلة المياه الخام المتوفرة لضخها للاهالي"، مؤكدا أن "الوضع سيزداد صعوبة مع دخولنا موسم الصيف".

وأضاف أنه "طرح خارطة طريق عاجلة لانقاذ بلدروز من العطش القاتل تتضمن حث اصحاب العقود الزراعية في منطقة العيثة شرقي بلدروز للتنازل عن عقودهم لصالح وزارة الموارد المائية كنفع عام لغرض حفر 20 بئر تقوم بتغذية محطات الاسالة بواسطة مضخات في قنوات مهيأة لهذا الغرض".

وبين أن "العيثة تحوض وفق الدراسات على كميات كبيرة من المياه الجوفية الصالحة للاستخدامات البشرية ما يجعلها طوق نجاة مهم في مواجهة ازمة الجفاف والعطش التي تعاني منها بلدروز بالوقت الراهن".

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