لأول مرة بتاريخ كأس العالم.. حكمات لإدارة مواجهات في المونديال

2022/05/19 | 18:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستكون كأس العالم 2022 في كرة القدم الأولى في التاريخ تشهد مشاركة ست حكمات سيدات، بين 105 حكام أعلن الاتحاد الدولي (فيفا) اختيارهم الأربعاء.

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