أمانة بغداد: المباشرة باستحداث وتحوير آليات لدرء تأثير العواصف الترابية

2022/05/19 | 18:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، المباشرة بتحوير واستحداث آليات تخصصية جديدة لغسل الشوارع والساحات العامة لدرء تأثير العواصف الترابية استجابة لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.وذكر بيان للأمانة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "دائرة الوحدات الانتاجية أحد تشكيلات أمانة بغداد باشرت بتفعيل منظومات التعفير العملاقة لاستعمالها بغسل الحدائق والاشجار".وأضاف، أن "هذه الآليات تم تفعيل عملها ضمن حملة انطلقت في عدد من شوارع بغداد في اطار توجيه امين بغداد المهندس عمار موسى بعد تسنمه مهام ادارة امانة بغداد وشملت حملات مكثفة في عموم مناطق بغداد تضم غسل الشوارع والتقاطعات والساحات والحدائق العامة والنصب والجسور".وبين أن "هذه الحملات ستستمر عقب انتهاء العواصف الترابية في توجيه ثابت لجميع الدوائر والاقسام البلدية".وأشار إلى أن "الدائرة المذكورة تستعد بعد توجيه امين بغداد الجديد لاستحداث وتحوير آليات تخصصية جديدة تعمل على غسل الشوارع والساحات العامة ضمن جهد استثنائي لدرء تأثير العواصف الترابية".

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