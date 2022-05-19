الزاملي يحدد موعد التصويت على قانون

2022/05/19 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد النائب الأول لرئيس مجلس النواب

حاكم الزاملي، اليوم الخميس، موعد

التصويت على قانون حظر التطبيع وإقامة

العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وشدد الزاملي في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "على أهمية تشريع قا

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