الصحة تحذر من

2022/05/19 | 18:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من

انتشار مرض داء الكلب، وفيما أكدت تسجيل

زيادة بإصاباتهِ دعت المحافظين الى

القيام بحملات إبادة للكلاب السائبة.

وقالت الوزارة في كتاب موجه الى

المحافظات وتلقته وكالة ن

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