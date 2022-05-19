أربعُ مباريات في استكمال الجولة (32) من الدوري الممتاز غداً

2022/05/19 | 18:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..تستكمل، غداً الجمعة، منافساتُ الجولة (32) من مسابقةِ الدوري الممتاز، وذلك بإقامةِ أربع مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ والمحافظات.ففي تمامِ الساعةِ الرابعة عصراً يحلُ فريق أمانة بغداد ضيفاً على منافسه فريقِ الكرخ بملعبِ اللاعب الساحر أحمد راضي، وهو التوقيتُ نفسه الذي يستضيفُ فيه فريق الصناعة بملعبه في العاصمةِ بغداد جاره فريق الكهرباء.كما […]

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