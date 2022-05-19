الزاملي: الأجيال ستذكر الموقف التأريخي للّذين سيصوتون على قانون الأمن الغذائي

2022/05/19 | 18:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – بغداد

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الخميس، أن المجلس ماضٍ في التصويت على قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني، وهذا هو المتوقع من ممثلي الشعب، منوّهاً بأهمية تشريعه، خصوصاً مع تزايد خطوات التطبيع في المنطقة، وما يشاع من أن العراق سائر في هذا الطريق.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة “خبر برس” (واخ)، أن “الزاملي ترأس اليوم جلسة مجلس النواب، التي تضمنت القراءة الثانية لقانون تجريم التطبيع من اللجنة القانونية، قائلاً، إن “الإتجاه والموقف العراقي الوطني ثابت ومعروف في مواجهة الكيان الصهيوني المحتل”.

وأضاف البيان، أن “النائب الأول وجّه بتخصيص أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل لاجتماعات اللجان النيابية، على أن تعقد الجلسة المقبلة للمجلس يوم الأربعاء المقبل”.

ودعا الزاملي بحسب البيان، جميع النواب لحضور جلسة التصويت على قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، بعد تضمين التعديلات والمقترحات اللازمة.

وبيّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، إن “الأجيال ستذكر الموقف التأريخي للذين سيصوتون على هذا القانون المهم للغاية”.

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