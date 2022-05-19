شاهد بالفيديو.. الساحة العراقية غير مهيئة لمثل هذه البرامج كون وضعية الاغلبية لا تمضي حاليا

2022/05/19 | 18:50 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZLVN8a7-qxA

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