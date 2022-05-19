زلة لسان جورج بوش الابن عن الغزو “غير المبرّر” تغضب العراقيين

2022/05/19 | 18:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في بنسلفانيا بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2021 © ا ف ب/ارشيف ماندل نغان بغداد (أ ف ب) – أثارت زلة لسان للرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن وصف فيها غزو العراق بأنه “وحشي وغير مبرر” في إطار حديثه عن الحرب الروسية في أوكرانيا، ضحك جمهوره لكنها أشعلت الغضب […]

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