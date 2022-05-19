3 قرارات رسمية تحسم ملف

2022/05/19 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

حسمت عشائر ديالى، اليوم الخميس، ملف الاجنحة المسلحة للعشائر فيما اصدرت 3 قرارات فورية.

وقال مدير شوؤن عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "زعماء وشيوخ العشائر في ديالى عقدوا اجتماعا موسعا لمناقشة عدة ملفات هامة في المشهد المحلي كان ابرزها بروز ظاهرة الاجنحة المسلحة او مايعرف بدرع العشائر على منصات التواصل الاجتماعي وما يرافقها من حمل الاسلحة والاستعراض بها بشكل اثار القلق لدى الراي العام".

وأضاف أن "عشائر ديالى اتفقت بشكل شامل على وصف الاجنحة المسلحة بانها قوة خارجة على القانون وتدعو القيادات الامنية الى اتخاذ كل السبل القانونية في محاسبتهم بالاضافة الى توقيع محضر من قبل كل شيخ يؤكد على تجريم هكذا ظواهر سلبية واعلان البراءة منها بالاضافة الى منع اي وساطة لمن يقوم باي استعراضات مسلحة".

وأشار الى أن "عشائر ديالى تدرك خطورة الظواهر السلبية التي تبرز في المجتمع العراقي بين فترة واخرى واهمية اتخاذ قرارات استباقية لمنع بروزها في اي منطقة نظرا لخطورتها وتهديدها للسلم الاهلي مؤكدا بان العشائر ستبقى صمام امام للاستقرار وليس عنصر اثارة وزعزعة للامن والامان".

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