في العراق.. قراراتنا بعيدة عن الضغوط الخارجية.. حزب بارزاني يكشف حقيقة زيارة زعيمهه لإيران - عاجل

2022/05/19 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

نفى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الخميس، قيام زعيم الحزب مسعود بارزاني بزيارة إيران.

وقال عمر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "الأنباء التي تحدثت عن زيارة بارزاني إلى إيران لاصحة لها، وإذا كانت هناك زيارة لبارزاني فسيعلن عنها".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي لديه علاقات ممتازة مع إيران وجميع الدول الأخرى، ولكن القرارات المصيرية تتخذ من الحزب بعيدا عن الضغوطات الخارجية والتدخلات في شأن الحزب غير مسموح بها".

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