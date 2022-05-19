بغيات الصافرة العراقية.. حكمات سيدات لأول مرة بتاريخ كأس العالم بمونديال قطر

2022/05/19 | 18:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن الفيفا، اليوم الخميس، القائمة النهائية لحكام مونديال قطر والتي تتضمن كذلك حكمات سيدات، لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

حيث تم اختيار (36) حكماً و (69) حكماً مساعداً، و(24) حكم فيديو.

وتضمنت القائمة حكاما من قطر، مصر، الإمارات، المغرب، الجزائر، وإيران مع غياب جديد للصافرة العراقية عن كأس العالم في قطر ٢٠٢٢.

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