2022/05/19 | 19:01 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترسخت هذه القناعة لدي بعد كل فعل وكل كلمة من أخي الصغير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان غاضب واجراء جديد للعاهل الأردني بشأن الأمير حمزة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان غاضب واجراء جديد للعاهل الأردني بشأن الأمير حمزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).