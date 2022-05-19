مبابي يتخذ قرارا مفاجئا حول مستقبله

2022/05/19 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي فرنسي، عن تغير في موقف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والذي كان على أعتاب الرحيل وسط ارتباطه بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أن كيليان مبابي في طريقه لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت: “مبابي وعائلته أعطوا موافقة من حيث المبدأ إلى ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، حيث قبل اللاعب العرض الهائل المقدم من النادي الفرنسي”.

وتابعت: “مبابي وافق على عرض باريس، ليحصل على 50 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم، بالإضافة إلى مكافآة ولاء بقيمة 100 مليون يورو، وسيوقع على عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي”.

وكان مبابي في طريقه لمغادرة سان جيرمان في الصيف الماضي، عندما قدم ريال مدريد عرضا بقيمة 200 مليون يورو، لكن اللاعب بقى في باريس، نظرا لرفض النادي رحيله.

من جانبها نفت فايزة العماري والدة مبابي تلك الأنباء وقالت عبر حسابها على “تويتر”: “لا يوجد أي اتفاق من حيث المبدأ مع باريس سان جيرمان أو أي نادٍ آخر، المفاوضات حول مستقبل مبابي تسير في هدوء كبير من أجل السماح له باتخاذ القرار الأفضل”.

المصدر : كووورة

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